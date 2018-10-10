FETÖ'den 12 ilde 16 gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında 12 ilde 16 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması', 'emniyet yapılanması' ve 'mahrem hakim savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında Tokat merkezli, Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Sakarya, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Yozgat'da operasyon başlatıldı. Halen görevde olan 7 astsubay, 3 uzman jandarma çavuş, 2'si Kara Harp Okulu'dan, 1'i GATA'dan ve 3'ü Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.



FOTOĞRAFLI