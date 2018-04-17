FETÖ davasında 1'i mahrem imam, 3 sanığa hapis cezası

KAYSERİ'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda, örgütün mahrem imamının da bulunduğu tutuksuz 3 sanığa, 2 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. İş insanı Abdullah K. ise beraat etti.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen davalarda, FETÖ/PDY'nin mahrem imamı olduğu iddia edilen öğretmen Mehmet K. ve Ahmet Y. hazır bulundu. Diğer sanık Ahmet D. ise duruşmaya katılmadı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi. Mahrem imam olduğu iddia edilen ve önceki duruşmada etkin pişmanlıkta bulunan Mehmet K. bildiklerini samimi şekilde anlattığını ifade ederek, "Emniyet Müdürlüğü'nde vermiş olduğum ifademi tekrarlıyorum. Bildiklerimi ayrıntılı şekilde anlatmaya çalıştım. Devletimin, milletimin yanında yer aldım. Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığım teşhis Kayseri ile sınırlıydı. Gerekirse, görev yaptığım Amasya, Muş ve Kırşehir illeri için de teşhis yapabilirim" diye konuştu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, etkin pişmanlıkta bulunan Mehmet K.'ye 2 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklardan Ahmet Y. 'Örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıkta bulunan Ahmet D. de aynı suçtan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İŞ İNSANI BERAAT ETTİ

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen diğer FETÖ/PDY davasında ise tutuksuz sanıklardan iş insanı Abdullah K. mahkemede hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatini istedi. FETÖ terör örgütü ile anılmaktan dolayı utanç duyduğunu dile getiren Abdullah K. "FETÖ'nün içinde olmadım. Meclisimiz bombalandı. Şehitlerimiz var. Komşum şehit oldu. Ekonomik bir savaş var. Bu savaş ortamında ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyorum. İşimde ciddi kayıplarım oldu, işimdeki kayıpların telafisi için beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuksuz sanık Abdullah K.'nin 'Örgüt üyeliği' suçundan beraatine karar verdi.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ SAVUNMA YAPTI

Kayseri Pınarbaşı İlçe eski Emniyet Müdürü ve meslekten ihraç tutuksuz sanık Ahmet İ.'nin de yargılanmasına 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 20 yıl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığını belirten FETÖ/PDY sanığı Ahmet İ. "Devletimin bütünlüğü, milletimin huzuru için canımı ortaya koydum. Kanunsuz bir eylemim olmadı. Darbeyi öğrenir öğrenmez tüm personelimi göreve çağırdım. Olası bir hareketliliğe karşı hazır vaziyette bekledim" dedi. FETÖ ile meslek hayatı boyunca mücadele ettiğini öne süren Ahmet İ. "Görev yaptığım tüm yerlerde FETÖ'nün terör örgütü olduğunu söyledim.Pınarbaşı'nda göreve başladığımda örgüte ait gazetelerin Emniyet Müdürlüğü'ne geldiğini görünce, örgütün propaganda aracı olan bu yayınları yasakladım. FETÖ'nün karşısında durup, hainlerle mücadele ettim. FETÖ hain bir terör örgütüdür, örgütü ve darbeyi lanetliyorum, beraatimi istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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