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FETÖ'cüler öğrenci yurdunda toplanmış

FETÖ'nün Erzurum'daki asker yapılanmasına yönelik 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada aralarında askeri doktor, rütbeli asker, eşleri ve mahrem imamının da bulunduğu 1'i tutuklu 27 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 7.5 yıldan ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:39
FETÖ'cüler öğrenci yurdunda toplanmış

Rütbeli askeri personele imamlık yapan Yrd. Doç. Dr. İ.Y. ile asker eşlerine sohbet veren Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dali araştırma görevlisi eşi H.Y. itirafçı oldu. FETÖ ile bağının 2000 yılında dershaneye gittiği zaman başladığını belirten İ.Y., dershanede Fethullah Gülen'in kitaplarını okumaya ve videolarını izlemeye başladığını anlattı. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanıp Erzurum'a gittiğini söyledi.


"KYK YURTLARINDA FETÖ TOPLANTILARI"
 
Dershane gittiğini zaman öğretmenin cemaate ait evlerde kalmasına yönelik ısrarlarını dinlemeyip Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştiğini belirten İ.Y., iddianamede ki ifadesinde bu ifadelerde bulundu: 

"KYK'da kalmaya başladığımda yurtta örgütle ilişkili R. isimli Edebiyat öğretmenliği bölümünde okuyan kişi benimle irtibata geçti. KYK'da örgüte ait odalarda toplantılara katıldık. Ben, KYK 3'üncü yurdunda kalırdım. Kaldığımız dönemde yurtta bu yapılanmaya mensup öğrenciler kendi aralarında toplantılar düzenlerlerdi. Yurtların bölge talebe mesulleri ile öğrenci evlerinin bölge talebe mesulleri birbirinden farklıydı. Beni bölge talebe mesulu olarak K.D. atadı. İlk önce 3'üncü yurdun abiliğini yaptım. Sonra 3- 4  ve 5 numaralı yurtların bölge talebe mesulu oldum. Yurtları abi olarak yönetecek kişileri ben belirlemezdim. Beni atadıkları gibi K. diğerlerini de atardı. Her yurtta çeteleler tutardık. Bu çetele de farklı bölümler vardır. Bir kişinin ne kadar kitap okuduğunu işlediğimiz gibi gazete abonesi olup olmadığını, sonrasonda 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 ve 5/5 gibi notlar verirdik. 1/5 alkol alıp herhangi bir dini vecibesini yerine getirmeyen öğrenci demekti. 4/5 ise namaz kılıyor, hizmeti biliyor anlamına geliyordu. 5/5 ise hem vecibelerini hem de hizmetini yapıyor anlamına geliyordu. Benim baktığım dönemde 3'üncü yurtta yaklaşık 100 zaman gazetesi abonesi vardı. Zaman ve Sızıntı dergisi abone sorumluları arasında ufak da olsa bir fark vardı. Bu fark, keyfiyette kendini gösterirdi. Zaman gazetesi sorumlusu daha az vecibelerini yerine getirirken, Sızıntı dergisi sorumlusu keyfiyet konusunda daha çok vecibelerine düşkündü.  Yurtta iken merkezi oda adı verilen yurt sorumlusunun ve onun yardımcısının odası bulunur. Burada, kayıtlı yatak sayısının tamamı doludur. Ancak, sadece yurt sorumlusu bu odada kalır. Diğer görevli öğrenciler ise zaman zaman oda değiştirerek farklı odada kalır. Bunların temel görevi gittikleri odadaki öğrencileri ikna etmek, onları namaza alıştırmak, abone yapmak, yapabiliyorlarsa öğrenci evlerine yönlendirmekti. Haftalık olarak bir araya gelir notlar halinde her görevliden kaç kişinin namaza başladığını, abone yapıldığını, eve yönlendirildiğini öğrenirdim. Sonra bunları toparlayarak K.D.'ye teslim ederdim. 6'ncı sınıfa geçince 2006-2007 yıllarında TUS sınavına hazırlanmak için örgüte ait TUS evine çıktım. Yurtta bana verilen görevleri bıraktım.  Okul bitirme zamanım geldiğinde TUS bitirme sınavına hazırlanabilmek için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde KBB uzmanlığı yapan Ö.Ö.'nün yanına gittim. O, bir ev buldu. Dayayıp döşedi. Kiraları ise biz ödüyorduk. Ben evin abisiydim. Kirayı toparlar, dersleri yerine getirir, tespihat yapar, namaz kıldırırdım. Çalışma yönleri ve çetele tutmayı TUS abisi olarak görevli Ö.Ö. yapardı. 2007 yılında da radyoloji bölümünü kazandım. Bana soruları vermediler"dedi.
 

 

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