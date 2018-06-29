Fethiye merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanması içinde bulundukları belirlenen 10 asker için gözaltı kararı verildi. Muğla, Denizli, Eskişehir ve Muş'ta, eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 5 muvazzaf asker ile 5 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin sorgulanmak üzere Fethiye'ye getirileceği öğrenildi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×