Fethiye'de safari cipi durağa çarptı: 7'si yabancı uyruklu 10 yaralı/ Ek fotoğraflar

Fethiye'de safari cipi durağa çarptı: 7'si yabancı uyruklu 10 yaralı/ Ek fotoğraflar

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