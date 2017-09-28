Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 15 şüpheliyi yakalamak için 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi, Sürgücüler Sokak'ta bulunan bir binanın üçüncü katında ki daireye baskın yapan polis ekipleri içeride kapsamlı aramalar yaptı. Aramalar sırasında farklı türlerde çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.