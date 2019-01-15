Fatih'te uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () FATİH'te yapılan uyuşturucu operasyonunda bir evde 22 kilo 430 gram bonzai, 2 kilo 954 gram esrar ve 94 gram kokain ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu madde imal ederek satışını yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri iddiaya göre, 6 Ocak'ta Balat Ayvansaray Mahallesi Mahkemealtı Caddesi'nde 51 yaşındaki E.S.'nin uyuşturucu madde sattığını belirledi. Ekipler, E.S.'nin uyuşturucu maddeleri Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Caddesi üzerinde bulunan annesine ait evde sakladığını tespit ederek operasyon kararı aldı.



YAŞLI KADININ EVİNDE UYUŞTURUCU ZULASI BULUNDU

Polis yaptığı operasyonda E.S.'nin annesi 76 yaşındaki N.S.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 22 kilo 430 gram bonzai, 2 kilo 954 gram esrar ve 94 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan anne N.S.'nin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. N.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari olarak aranan oğlu E.S.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

ANNE EVİNE ÇİLİNGİRLİ OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Caddesi üzerinde bulunan E.S.'nin annesi N.S.'nin evine düzenlediği operasyonda çilingir yardımıyla eve girerek arama yapması polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin evde poşetler dolusu uyuşturucu maddeyi bulması görüntülere yansıdı.

(FOTOĞRAF)