Fatih'te Iraklı turistleri soyan hırsızlar kamerada

İSTANBUL,() FATİH'te Iraklı turistleri 'silkeleme' yöntemiyle soyan 4 şüpheli, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 18 Ekim'de saat 00.30 sıralarında vatandaşları durdurarak konuşmaya çalışan ve rahatsız eden 4 kişiden şüphenilmesi üzerine güven timleri bu kişileri takibe aldı. 2 saat süren takip sonrası şüphelilerin Irak uyruklu H.F.O.A.'yı (38) sıkıştırarak durdurması ve Iraklı turiste sarıldıktan ve kemer kısmını tutarak salladıktan sonra 'silkeleme' ismi verilen yöntemle cebindeki paraların aldıklarının görülmesi üzerine şüphelilere müdahale edildi. Şüphelileri kıskıvrak yakalayan güven timleri, şüphelilerin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada M.H.G (39), E.Ç(23), M.Ş,(37) ve A.E (22) üzerinden 95 TL ve 130 bin Irak dinarı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerin vatandaşları rahatsız etme anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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