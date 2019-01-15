Fabrikaya giren sansarı, itfaiye erleri çıkardı

MALATYA'da, aç olduğu düşünülen sansar, fabrikaya girdi. Çalışanları şaşırtan ve korkutan sansar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

2'nci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrika çalışanları, sabah saatlerinde itfaiyeyi arayarak içeriye sansar girdiği ihbar etti. Fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, sansarın girebileceği yerleri aradı. Kısa sürede saklandığı yerde bulunan sansar, itfaiye erleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Ekipler tarafından karnı doyulan sansar, daha sonra doğaya salındı.



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