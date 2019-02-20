Fabrikadan yayılan gazdan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), ()- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde geri dönüşüm fabrikasından yayıldığı iddia edilen ağır gaz kokusu, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Gazdan etkilenen 11 kişi hastanede tedavi altına alınırken, AFAD ekiplerinin tesislerde yaptığı ölçümlerde herhangi zehirli bir gaz tespit edilemedi. Ancak kokunun işletmede bulunan kantarın altından geldiğini belirledi.

Kapaklı'nın Pınarça mevkiinde bu gece, bir geri dönüşüm fabrikasının bulunduğu bölgeden, çevreye ağır gaz kokuları yayıldı. Gaz kokusu üzerine zor anlar yaşayan mahalle sakinleri, ilgili kurumlara ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye hemen sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gazdan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye götürdü. Hastaneye götürülen 7 kişi Kapaklı, 4 kişi de Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tesislerde incelemelerde bulunan emniyet ve zabıta ekipleri, kokunun işletmede bulunan kantarın altından geldiğini belirledi. AFAD ekiplerinin işyerinde yaptığı ölçümde herhangi bir zehirli gaz tespit edilemezken, işyerinde gaz kokusunun yoğun olması emniyet ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. İşyeri sahibi ile de konuşan Mandalı, konunun üzerinde duracağını ifade etti. Bölgede oturan vatandaşlar da zaman zaman ağır gaz kokusuna maruz kaldıklarını belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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