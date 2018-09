Ezan saatini sormak için durdurduğu kamyonun altında kaldı (2)- Yeniden

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde Mehmet Gürsoy (80), sürücüsüne ezanın okunup okunmadığını sormak için durdurduğu kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Can Bal, Gürsoy'un yakınlarının saldırısına uğrayınca bir eve sığındı.​Kaza, Sarıoğlan ilçesi Ebulhayır Mahallesi'nde meydana geldi. Parkinson ve Alzheimer hastası olan Mehmet Gürsoy (80), hareket halindeki 65 AK 696 plaklı kamyonun şoförü Can Bal'a (50) işaret edip durmasını istedi. İddiaya göre Gürsoy, Can Bal'a akşam ezanının okunup okunmadığını sordu. Aldığı cevap sonrası Gürsoy, şoförün yanından ayrıldı. Kısa süre sonra da Can Bal, aracı hareket ettirdi. Bu sırada kör nokta olarak tabir edilen şoförün görüş açısının dışında kalan bölümden geçen Gürsoy, kamyonun altında kaldı. Gürsoy olay yerinde yaşamını yitirdi.YAKINLARI SALDIRDI, EVE SIĞINDIKazayı haber alıp, olay yerine gelen Mehmet Gürsoy'un yakınları, Can Bal'a saldırdı. Kaçan Bal, yakındaki bir eve sığındı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Can Bal jandarma tarafından gözaltına alınırken, Mehmet Gürsoy'un cenazesi ise Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü Can Bal, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

