Evlilik yıl dönümünde içmek için içki çaldı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, büfeden 12 şişe rakı ve 5 şişe votka çaldığı iddia edilen Ş.D. (44), gözaltına alındı. Ş.D., içkileri evlilik yıl dönümü ve yılbaşında içmek için çaldığını söyledi.

Olay, 30 Aralık günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki bir büfenin camını kırarak içeri giren kişi, 12 şişe rakı, 5 şişe votka ve 20 TL bozuk para çaldı. İş yeri sahibi sabah büfeye geldiğinde, hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemeler ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin, 17 ‘iş yerinden hırsızlık’ suçundan kaydı olan Ş.D. olduğunu tespit etti.

Ş.D. dün sabah, aynı mahalledeki evinde, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde Ş.D.'nin olayı gerçekleştirdiği gün evlilik yıl dönümü olduğunu, içkileri de evlilik yıl dönümü ve yılbaşında içmek için çaldığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ş.D., adliyeye sevk edildi.



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