Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti trafik kazası ayırdı

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesi yakınlarında takla atıp tarlaya uçan otomobilde bulunan Hilal Poyraz (21) öldü, nişanlısı Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Kardeş ile uzman onbaşılar araç sürücüsü Yusuf Tuncel ve Ömer Dal yaralandı. Hilal Poyraz ile Hüseyin Kardeş'in 2 ay önce nişanlandıkları ve Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine kiralık ev bakmaya gittikleri öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çifteler-Eskişehir karayolunun 2'nci kilometresindeki seramik fabrikası yakınında meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden Jandarma Uzman Onbaşı Yusuf Tuncel yönetimindeki 06 EC 9344 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp tarlaya uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan Hilal Poyraz olay yerinde öldü, nişanlısı Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Kardeş ile araç sürücüsü Yusuf Tuncel ve araçta bulunan diğer Jandarma Uzman Onbaşı Ömer Dal yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaşamını yitiren Hilal Poyraz'ın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü'nden bu yıl mezun olduğu, 2 ay önce Afyonkarahisar Çay İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Kardeş'le nişanlandığı öğrenildi. Evlilik hazırlığı yapan çiftin, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine kiralık ev bakmaya giderken kaza geçirdikleri belirlendi. Hilal Poyraz'ın, bugün memleketi Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.



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