Evindeki yangında ölen yaşlı kadın toprağa verildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evinde çıkan ve çevredeki 2 eve daha sıçrayıp, 3 yapıda hasara yol açan yangında yaşamını yitiren Elif Arslan (86), toprağa verildi.

Belenardıç Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap evde, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. 2'nci katta yalnız yaşayan Arslan'ın evinde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, alt katta oturan gelini Hamide Özence ile yanındaki komşusu Mustafa Erbiş'in evine de sıçradı. Haber verilmesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Denizli, Güney, Buldan ve Akköy şubelerinden itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için bölgeye gönderildi. 3 evde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında evden çıkamayan Elif Arslan, yaşamını yitirdi. 2 katlı evin çatısı ve ara kat ise zemin kata çöktü. İtfaiye ekiplerinin, yangının söndürülmesinin ardından evden çıkardığı Arslan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yangının çatı arasındaki elektrik kablolarından çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Elif Arslan'ın cansız bedeni, yakınlarına teslim edildi. Arslan'ın cenazesi, bugün Belenardıç Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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