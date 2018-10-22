Evinde ölü bulunan kadın, eşi ile aynı kaderi paylaşmış

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan Havva Çay'ın (27) eşinin de 2 yıl önce sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Dokuz Eylül Mahallesi 321 Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Havva Çay'dan haber alamayan babası, üst katında oturan kızının kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine kendisinde bulunan yedek anahtarla içeri giren baba, kızı Havva Çay'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Çay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Havva Çay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Havva Çay'ın, bir süre önce eşini kaybettiği ve çocuklarıyla birlikte babası ile aynı binada altlı üstlü oturdukları öğrenildi. Polis, vücudunda tek bıçak darbesi olan Çay'ın nasıl öldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Havva Çay'ın, cumartesi akşamı babası, annesi, çocukları ve ölen eşinin akrabasıyla birlikte yemek yediği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, akrabayı gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Büro ekipleri, 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Dört şüphelinin de emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

EŞİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Öte yandan, vücudunda tek bıçak darbesiyle evinde ölü bulunan Havva Çay'ın eşi Abdülhadi Günay'ın (43) da 2016 yılının Haziran ayında sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Günay'ın köpeğinin, komşusu R.Ş.'nin bahçesine girip tavuklara zarar verdiği, Abdülhadi Günay'ın R.Ş.'nin zararının karşılanması için öneride bulunmasına rağmen aralarında tartışma çıktığı belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ş.'nin tabancayla ateş ederek Günay'ı öldürdüğü tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptığı araştırmada Abdülhadi Günay ile R.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğunu da belirledi.

BAĞLANTI YOK

Havva Çay'ın ölümüyle eşinin öldürülmesi arasında bir bağlantı olmadığı vurgulandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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