Evinde komaya giren genç basketçi, hastanede öldü, (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Edirne'de iddiaya göre uyuşturucu komasına girip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Edirnespor Basketbol takımı eski oyuncusu Kemal Mazlum Zahra, toprağa verildi. Zahra için 1'inci Murat Mahallesi Hacılarezanı Camisi'nde kılınan cenaze namazına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Zahra'nın ailesi ve yakınlarının yanısıra spor camiasından çok sayıda isim de katıldı.

Kemal Zahra'nın cenazesinde başta ailesi olmak üzere yakınları üzüntüden güçlükle ayakta durdu. Zahra'nın babası Murat, annesi Ümran ve Enis Zahra, taziyeleri kabul ederken, büyük üzüntü yaşadı. Cenazede konuşan Edirnespor Kulübü Başkanı Savaş Üner, büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, "Hepimizin başı sağolsun. Ben de dün olayı öğrendikten sonra hastaneye gittim. Geç saatlere kadar hastanedeydik. Yüksek ateşi olduğu söylendi ve şu anda da otopsi raporları inceleniyor, henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Ama vefatından dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Hepimizi çok üzdü, çünkü Edirnemizin genç ve yetenekli sporcularındandı kendisi. Ben ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Murat Zahra, Yenişehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



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