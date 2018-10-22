Evinde çıkan yangında öldü

GİRESUN'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Ahmet Ergun (65) hayatını kaybetti.

Çınarlar Mahallesi'ndeki Zeytinlik semtinde Ahmet Ergun'a ait evde bu sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ekipler, yoğun dumandan etkilenerek zehirlendiği belirlenen Ahmet Ergun'un cansız bedenine ulaştı. Savcının incelemesinin ardından Ergun'un cesedi, otopsi için Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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