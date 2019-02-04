Evden çaldıkları eşyaları kamyonete yüklerken yakalandılar

BURSA'da 4 hırsızlık şüphelisi, girdikleri evden çaldıkları eşyaları kamyonete yüklerken suçüstü yakalandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Üçoluk Caddesi'nde bulunan S.B.'ye ait daireden çıkarılan ev eşyalarının bir kamyonete yüklendiğini gören bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bildirilen adrese gelen ekipler 16 ANH 56 plakalı kamyonete ev eşyalarının yüklendiğini belirleyerek, Ö.T, E.O, S.A ve S.Ü'yü suçüstü yakaladı. Ekiplerin yaptığı incelemede kamyonete çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, yatak, gardırop, kanepe yüklendiği tespit edildi. Görükle Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerin 'uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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