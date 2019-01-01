Ev alev alev yandı, itfaiye yolda kaldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangına giden itfaiye araçları, aşırı buzlanma nedeniyle yolda kaldı. İş makineleriyle kurtarıldıktan sonra yoluna devam eden itfaiyenin müdahale ettiği yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde dün gece saatlerinde, Muhammed Doğan’a ait evde yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, itfaiye ekipleri haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlar, köy yolundaki buzlanma nedeniyle yolda kaldı. İtfaiye araçları, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Köye ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. 6 kişilik Doğan ailesi ile köylüler, söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Ekipleri, yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale gledi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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