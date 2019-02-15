Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

ESKİŞEHİR merkezli 6 ilde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara, Bilecik, Erzincan ve Yozgat'ta eş zamanlı gerçekleştirilen 'Bal tuzağı 4' adlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 kişiden 15'i gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×