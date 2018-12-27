Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerinin sabaha karşı düzenlediği uyuşturucu operasyonuna, aralarında Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de bulunduğu 160 polis katıldı. Operasyon kapsamında, 10 eve baskın yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeği ile drone da kullanılan operasyonda 11'i satıcı, 22'si içici olan 33 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve bahçelerinde yapılan aramalarda 109,76 gram skunk, 9,62 gram esrar, 6,39 gram eroin maddesi ile 33 ecstasy, 24,5 subaxone, 3,5 metadon hap ve 2 pompalı tüfek, 25 fişek, 2 kurusıkı ve 3 şarjör ele geçirildi.

Şüphelilerden 22'si, 'uyuşturucu madde kullanmak'tan haklarında yasal işlem yapılıp, serbest bırakılırken, 3 kişi de ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin ise sorgularının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.



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