Eskişehir'de tarihi eser operasyonu; 70 sikke ele geçirildi

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobil içinde bronz ve gümüş 70 sikke ile çeşitli figürlerde 3 obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu Eskişehir- Alpu yolunun 10'uncu kilometresinde, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada; bronz ve gümüş 70 sikke ile çeşitli figürlerde 3 obje ele geçirildi. Jandarma ekipleri, araçta bulunan Y.A. ve K.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



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