Eskişehir'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Erden (37), hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir-Alpu yolu Hasanbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Erden yönetimindeki 34 BHE 799 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazada, ters dönen otomobilde sıkışan Erden, araçla birlikte olay yerine çağrılan jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erden'in hayatını kaybettiği belirlendi.Evli ve 1 çocuk babası olan Erden'in minibüs şoförlüğü yaptığı ve dün geceden beri kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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