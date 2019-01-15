Eskişehir'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR-Afyonkarahisar yolunda servis otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir-Afyonkarahisar yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki 26 S 6073 plakalı servis otobüsü ile Devrim Cevizci yönetimindeki 07 MVE 07 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Devrim Cevizci ve yolcu Mahir Cevizci ile Ali Özdemir itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen Mahir Cevizci hayatını kaybetti. Yaralı olan Devrim Cevizci ve Ali Özdemir ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Servis otobüsü sürücüsü İ.Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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