Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 7 gözaltı

ESKİŞEHİR'de silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, namlusu açılmış kuru sıkıdan bozma 8 tabanca, 20 şarjör, bir tabanca, değişik çaplarda 21 tabanca mermisi, 77 av tüfeği fişeği, silah yapımında ve namlu açmada kullanılan torna makinesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.



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