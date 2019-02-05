Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 4 asker yakalandı

ESKİŞEHİR'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 4 muvazzaf astsubay yakalandı.
Bursa, Zonguldak ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 4 muvazzaf astsubay, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.