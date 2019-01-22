Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 asker yakalandı

ESKİŞEHİR'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan muvazzaf üsteğmen ile daha önce açığa alınan astsubay, gözaltına alındı.

Ankara ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan muvazzaf üsteğmen R.Ç. ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevliyken açığa alınan astsubay A.Ö., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.

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