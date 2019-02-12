Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

ANKARA merkezli 75 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Eskişehir'de 10 şüpheli gözaltına alındı.

2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, Ankara merkezli 75 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Eskişehir'de 10 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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