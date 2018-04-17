Eskişehir'de 75 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 75 bin lira değerinde, 2 kilo 82 gram skunk ile yakalanan şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulaması tamamlandı. İsmi açıklanmayan şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.



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