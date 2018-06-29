Eskişehir'de 60 bin kök ekili haşhaş bitkisi ele geçirildi

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tarlaya ekili 60 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde Seyitgazi ilçesinin Yapıldak Mahallesi'nde N.S.'ye ait 6 dönüm tarlada 60 bin kök haşhaş bitkisi ekili olduğu belirlendi. Ekipler, N.S.'yi gözaltına aldı, tarladaki haşhaş bitkileri imha edildi.



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