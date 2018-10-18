Eskişehir'de 2 kilo 640 gram esrar ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 2 kilo 640 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde Eskişehir-Alpu karayolunda 2 otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramada, otomobillerde toplam 2 kilo 640 gram esrar maddesi, ruhsatsız av tüfeği ile 50 liralık 4 sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 otomobil sürücüsü, yapılan sorgulamalarının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'piyasaya sahte para sürmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.



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