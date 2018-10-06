Eski sevgilisi ve 3 kişiyi bıçaklayan genç kız ile arkadaşı tutuklandı

SAMSUN'UN Canik ilçesinde eski erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Yonca Sekmen (18) ve olaya karıştığı öne sürülen arkadaşı Gaye Uygun (20) tutuklandı.Olay, önceki gün Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Manisa Sokak'ta meydana geldi. Yonca Sekmen, eski erkek arkadaşı Engincan D.'nin (22) sosyal medyada başka bir kadının paylaşımına yorum yapmasına sinirlendi. Engincan D. ile sosyal medyada tartışan Yonca Sekmen, daha sonra buluşup konuyu konuşmak istediğini söyledi. Sekmen, yanına arkadaşı Gaye Uygun'u da alıp, ilçede Engincan D. ve 3 erkek arkadaşı ile buluştu. Burada, taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Engincan D., Yonca Sekmen'i dövdü. Sekmen de yanında bulunan bıçakla Engincan D. ile arkadaşları C.R.A. (28), A.C.İ. (25) ve kavgayı ayırmak isteyen B.K.D.'yi (23) yaraladı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla bölgedeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan A.C.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.Olay yerinden kaçan Yonca Sekmen ve arkadaşı Gaye Uygun, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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