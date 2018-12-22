Eski muhtar cinayetine 2 tutuklama

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),()- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde, eski köy muhtarı Kemal Duyar'ın evinde başından vurularak öldürülmesiyle ilgili şu anki köy muhtarının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Muhtar ve bir kişi, tutuklandı.

Kadirli ilçesine bağlı Hacıhaliloğlu Köyü'nde 3 Ağustos’ta meydana gelen olayda, köyün eski muhtarı Kemal Duyar, yalnız yaşadığı evinin arkasındaki mısır tarlasından gelen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateşle başından vurularak, öldürüldü. Jandarma tarafından 5 aydır yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, köy muhtarı Semih Duyan ve Süleyman Başdoğan ile Y.Ş. ve E.D. gözaltına alındı. Y.Ş. ve E.D. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, muhtar Duyan 'azmettirmek', Başdoğan ise 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. İkilinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

SEÇİM İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Cinayetin muhtar Semih Duyan'ın eski muhtar Kemal Duyar’ın yeniden aday olacağı ve seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakılmasınedeniyle işlenmiş olabileceği iddia edildi. Soruşturmada çelişkili ifadeler muhtarın, seçimi kaybetme korkusu ile Süleyman Başdoğan'a eski muhtarı öldürtmüş olabileceği ileri sürüldü.

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