Eski memura FETÖ davasında 8 yıl 9 ay hapis

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, meslekten ihraç memur Fatih Çopur 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Fatih Çopur, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Terör örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddialarını reddeden Fatih Çopur, beraatini istedi. FETÖ/PDY ile alakası olmadığını öne süren meslekten ihraç memur Çopur, "Terörist değilim. Hayatım boyunca özverili çalıştım. Şiddetten hep uzak durdum. Şimdi terörist olarak yargılanıyorum. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucu tutuklu sanık Fatih Çopur'u, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

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