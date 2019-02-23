Eski belediye başkanı, çantasını çalanı sosyal medyadan arıyor

BURSA’nın İnegöl ilçesi eski belediye başkanı Cemal Arık, çantasını çaldığını iddia ettiği bir kişinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, görenlerin kendisine haber vermesini istedi.Arık, sosyal medya hesabından elinde çanta bulunan bir kişinin, güvenlik kameralarından alınan 8 fotoğrafını yan yana koyup, 'Bu fotoğrafta görülen şahsı arıyorum, gören duyan olursa ve beni haberdar ederse ömür boyu minnettar olurum' mesajını paylaştı. Takipçileri için cep telefonu numarasını da yazan Cemal Arık, yaptığı açıklamada, fotoğraftaki kişinin, kendisine ait çantayı Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir iş yerinden çaldığını, çantanın içinde ruhsatlı silahı ile bir miktar parası bulunduğunu söyledi.FOTOĞRAFLI