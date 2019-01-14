Eşini öldürüp, cesedini karton kutuya koyan kadın adliyeye çelik yelekle getirildi (2)

TUTUKLANDI Diyarbakır'da gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö. (51) ile birlikte eşi Recep Ürkek'i (56) öldürüp, cesedini de karton kutu içinde kapı önüne bırakarak kaçan ve olaydan 4 saat sonra akrabasının evinde yakalanan Hacire Ürkek (53),...