TUTUKLANDI
Diyarbakır'da gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö. (51) ile birlikte eşi Recep Ürkek'i (56) öldürüp, cesedini de karton kutu içinde kapı önüne bırakarak kaçan ve olaydan 4 saat sonra akrabasının evinde yakalanan Hacire Ürkek (53), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hacire Ürkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Eşini öldürüp, cesedini karton kutuya koyan kadın adliyeye çelik yelekle getirildi (2)
TUTUKLANDI Diyarbakır'da gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö. (51) ile birlikte eşi Recep Ürkek'i (56) öldürüp, cesedini de karton kutu içinde kapı önüne bırakarak kaçan ve olaydan 4 saat sonra akrabasının evinde yakalanan Hacire Ürkek (53),...
TUTUKLANDI
YORUM EKLE