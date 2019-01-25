Eşini öldürüp, cesedini 4 parçaya bölerek, bahçeye gömen kadın tutuklandı/ Ek fotoğraflar

Eşini öldürüp, cesedini 4 parçaya bölerek, bahçeye gömen kadın tutuklandı/ Ek fotoğraflar

YORUM EKLE
Gönder