Eşini 'gavat' dediği için öldüren bekçinin cezası, Yargıtay az bulunca artırıldı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM'da, 2015 yılında, aralarında çıkan tartışmada "Gavatsın" dediği için eşi Rabiye Akpınar'ı (60) öldüren emekli emniyet bekçisi Mehmet Akpınar'a (62), 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, verilen 18 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından az bulundu. Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılanan Akpınar'ın cezası, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi de uygulandıktan sonra 20 yıla çıkarıldı.

Olay, 4 Mart 2015 tarihinde, merkez Yakutiye ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki Çamlıbel Sokak'ta meydana geldi. 35 yıllık evli, 5'i kız 9 çocuğu bulunan Rabiye- Mehmet Akpınar çifti arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken emekli emniyet bekçisi Mehmet Akpınar, eşini tabancayla vurarak, ağır yaraladı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince mbulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Rabiye Akpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mehmet Akpınar ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede, tartışma sırasında Rabiye Akpınar'ın, kocasına "Sen gavatsın" demesini savcı, 'tahrik' sayarak Mehmet Akpınar'a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis yerine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

'AMACIM VURMAK DEĞİL, KORKUTMAKTI'

'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan tutuklu sanık Mehmet Akpınar, duruşma boyunca gözyaşı döktü. Daha önce de eşi ile aralarında tartışmalar olduğunu anlatan Akpınar, emekli maaşı yetmediği için ek iş yaptığını söyledi. Olay günü sabah eşi ile tartışma yaşadığını dile getiren Akpınar, şunları kaydetti:

"Bir yere gitti mi, kalkıp gelmiyordu. Sorumluluk sahibi olması gerektiğini, okuldan gelecek çocuğunun olduğunu söyledim. Daha önceki tartışmalarımızda tabancamı alıp kendimi dışarı atıyordum. O gün de aynı şekilde tartışma üzerine kendimi dışarı atmak üzereyken, eşim bana 'gavat' diye hitap etti. Hakaretlerine devam etmesi üzerine bir anlık sinirle şoka girdim ve olay meydana geldi. Tabancamda sürekli mermi ağzına verilmiş vaziyette bulunuyordu. Amacım eşimi vurmak, katil olmak değildi. Amacım 'Korksun da bir daha yapmasın' diye. Tabanca ateşlenince vurulduğunu ilk anda tahmin etmedim. Yaralandığını anlayınca önce 112'yi sonra polisi aradım. Olaydan sonra tabanca da oğlum Ömer'in parmak izinin çıkmasının sebebi, ben tabancayı yere attıktan sonra tekrar ateş etmeyeyim, diye oğlumun almasından kaynaklanıyor. Hatta o sırada ben oğluma 'Dur, ben yandım sen de mi yanacaksın?' dedim."

'BENİ KATİL ETTİN' DEMİŞ

Çiftin çocukları, babalarından şikayetçi olmazken, cinayete tanık olan oğlu Ömer Faruk Akpınar ise "Babam, annemle tartıştıkları sırada hep dışarı çıkardı. Olay günü de yine dışarı çıkarken annem babama 'Gavatsın, hep böyle dışarı çıkıyorsun' dediğinde babam geri geldi. Karşılıklı birbirlerine küfrettiler. Babam, anneme silahını doğrulttu. Annem anlık refleksle elini kaldırınca tabanca patladı. Babam 'Beni katil ettin' diyerek tabancayı fırlattı" dedi.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Haziran 2015'te görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Akpınar'ı, cinayetin 'haksız tahrik' altında işlendiğini dikkate alarak, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Rabiye Akpınar'ın ailesinin avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay'da yeniden incelendi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce Mehmet Akpınar'a üst sınırdan ceza verilmesi gerekirken, eksik ceza tayinine gidildiği belirtilerek, yerel mahkemenin kararı bozuldu.

'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine tutuklu yargılanan Mehmet Akpınar, yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Eşini isteyerek, öldürmediğini savunan Akpınar, "Silah yanlışlıkla ateş aldı. Eşimi öldürecek olsaydım silahtaki diğer kurşunları da sıkardım, ambulansı aramazdım" dedi.

Duruşma savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında Rabiye Akpınar'ın, eşi Mehmet Akpınar'a hakaret içerikli sözler sarf etmesi nedeniyle sanığın ruhsatlı tabancasıyla eşini başından vurarak, öldürdüğünü bildirdi. Sanığın, eşini tahrik altında kasten öldürdüğünü belirten savcı, Akpınar'ın iddianamedeki gibi cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Akpınar'ı önce 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini eşinden kaynaklı haksız fiile tepki olarak gerçekleştirmesi dolayısıyla verilen ceza, 'haksız tahrik' indimi uygulanarak, 24 yıla indirildi. 'İyi hal' indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, Mehmet Akpınar'ı 20 yıl hapis cezasına mahkum etti.

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