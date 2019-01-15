Eşini bıçakla yaralayıp, 5 aylık kızını rehin aldı

KONYA'da, askerden izne gelen Abrürrezzak G. (21), annesiyle sık görüştüğü iddiasıyla tartıştığı eşi Dilan G.'yi (21) elinden bıçakladı. Eve gelen polislere direnip, 5 aylık kızı G.G.'yi rehin alan Abrürrezzak G., polisin ikna çabası sonucu eylemine son verip teslim oldu.Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Küçükağa Sokak'ta meydana geldi. Vatani görevini yaptığı birliğinden izin alıp, eve gelen Abrürrezzak G., eşi Dilan G.'ye annesiyle sık sık telefonla görüştüğü için tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abrürrezak G., eşini elinden bıçakladı. Dilan G., evden kaçıp komşularına sığındı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilan G., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin gözaltına almak istediği Abrürrezzak G. ise kızı G.G.'nin boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. Abrürrezzak G., polisin çabası sonucu ikna edildi. Eylemine son veren Abrürrezzak G. gözaltına alınırken, babasının elinden alınan minik bebek ise sağlık kontrolü için annesinin bulunduğu hastaneye götürüldü. Kontrolünün ardından da G.G., annesine teslim edildi.Abrürrezzak ve Dilan G. çiftinin kaçarak evlendiği belirtildi. 'Yaralama' suçundan kaydı bulunan Abrürrezzak G.'nin daha önce de kayınvalidesinin evini silahla basıp, tehdit ettiği ileri sürüldü.

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