Eşini bıçakla yaraladı, 'Şikayetçi olabilirsin ama sonunu düşün' diye tehdit etti

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Yusuf Y. (55) boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşi Fatma Y.'yi (48) bıçakla elinden yaraladı. Fatma Y.'nin ambulansta ilk tedavisi yapılırken, gözaltına alınırken bir andan aracın kapısını açan Yusuf Y., "Şikayetçi olabilirsin ama sonunu sen düşün" dedi.

Olay, dün gece Osmaniye Mahallesi Eski Pazar Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Y., kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Yusuf Y.'den boşanmak için dava açtı. Daha sonra tekrar mahkemeye başvuran Fatma Y., bu süreçte kendisini rahatsız etmeye devam eden eşi Yusuf Y. hakkında evden uzaklaştırma kararı da aldırdı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yusuf Y., dün gece boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelerek, konuşmak istedi. Alkollü olduğu iddia edilen Yusuf Y ile eşi Fatma Y. arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Yusuf Y., mutfaktan bıçak alarak eşinin üzerine yürüdü. Yusuf Y., 3 çocuğunun gözü önünde Fatma Y.'ye bıçaklı saldırıda bulundu. Fatma Y., kendisini korumak için bıçağı eliyle tuttu. Eli kesilen Fatma Y., çığlıklar atarak yere yığıldı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Fatma Y.'nin ilk müdahalesini ambulansın içerisinde yaptı. Gözaltına alınan Yusuf Y., bir anlık hamle ile eşinin tedavisinin sürdüğü ambulansın kapısını açarak, "İstersen şikayetçi olabilirsin ama sonunu sen düşün" diye bağırdı. Yusuf Y., polis tarafından hemen alınıp, Emniyet'e götürüldü.

Fatma Y., ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eşinden şikayetçi olan Fatma Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



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