Eşine kızdı, kayınbiraderini kalçasından vurdu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Yavuz K., ayrılmak isteyen eşi S.K.'nın 15 gün önce evi terk edip baba ocağına gitmesi üzerine dehşet saçtı. Tabanca ile kayınpederinin evini basan Yavuz K.'nın rast gele açtığı ateş sonucu kayınbiraderi Emrah D. kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Rahmiye Mahallesi Kaman Sokak'ta meydana geldi. S.K., 15 gün önce eşi Yavuz K. ile tartıştıktan sonra evi terk ederek baba evine gitti. İddiaya göre öeşi S.K.'yi eve dönmesi için ikna edemeyen ve ayrılmak istediğini söylemesi üzerine çılgına dönen Yavuz K., tabanca ile kayınpederinin evini bastı. Evin önünde tabancayla rastgele ateş açıp, tehditler savuran Yavuz K., zorla içeri girdi. Evde dehşet saçan ve rast gele ateş açan Yavuz K.'nın silahından çıkan kurşunlardan biri Emrah D.'nin kalçasına isabet etti.Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. polis, saldırgan Yavuz K.'yı silahıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Sağlık ekipleri de yaralanan Emrah D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Emrah D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekipleri ise evde yapılan incelemenin ardından Yavuz K.'yı gözaltına alarak Suadiye Polis Merkezine götürdü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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