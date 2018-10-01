Eşi ve oğlunu öldürdükten sonra vurularak yakalanan şüpheli sorguda

ADIYAMAN'da, uyurken oğlu ve yemek yaparken eşini öldüren ardından jandarmayla girdiği çatışmada yaralanarak yakalanan Bekir Avcı (66), tedavisinin ardından taburcu edildi ve sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bekir Avcı, 1971 yılında eşi Fatma ile oğlu Mustafa'yı tabancayla öldürdüğü için girdiği cezaevinden 1974 yılında çıkarılan genel af ile salıverildi. Cezaevinden çıktıktan sonra ikinci kez evlilik yapan ve ardından ayrılan Bekir Avcı, 1991 yılında teyzesinin oğlu Mustafa Avcı'yı tabancayla öldürerek yeniden cezaevine girdi. 2 yıl cezaevinde kalan Avcı, daha sonra akli dengesinin yerinde olmadığına yönelik rapor ile serbest kaldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra Emine Orki ile dini nikah kıyarak beraber yaşamaya başlayan Bekir Avcı, geçen 24 Eylül günü Güzelyurt köyündeki evinde ilk olarak Sivil Havacılık Bölümü eğitimi için Iğdır'a gidecek olan ve uyuyan oğlu Enes'i (19), ardından mutfakta yemek yapan eşi Emine Orki'yi (56) tabancayla vurarak öldürdü. Çifte cinayetin ardından Bekir Avcı kayıplara karışırken, tabanca sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma anne ve oğlun cansız bedenine ulaştı.

Olayın ardından yakalanması için çalışma başlatan jandarma, başka kişileri vurmak için köye gelen Bekir Avcı'yı 'teslim ol' çağrısına silahlı karşılık verince çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirdi. Köylülerin linç etmeye kalktığı ve jandarmanın engellemesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, tedaviye alındı. Bir haftadır hastanede tedavi gören Bekir Avcı, bu sabah doktorlarının onayıyla taburcu edildi. Bugüne kadar 2 eşi, 2 oğlu ve bir akrabasını öldüren Bekir Avcı, taburcu edilmesinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



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