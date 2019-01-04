Eşi çocuklarıyla evi terk edince pompalı tüfekle ateş açtı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, eşinin, çocuklarıyla birlikte evi terk etmesi yüzünden bunalıma girdiği belirtilen Abdurrahman Ç., parkta, pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon hazırlığında olduğunu gören Abdurrahman Ç., tüfeği kaldırıma fırlatıp, teslim oldu. Gözaltına alınan Abdurrahman Ç., ekip aracına bindirilirken, başını eğen polislere "Kafamı eğmeyin, benim kafam hep dik durur" dedi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki parkta meydana geldi. Eşinin, çocuklarıyla birlikte evi terk ettiğini öğrendiği belirtilen Abdurrahman Ç., parka gelerek, pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisleri gören Abdurrahman Ç., yanına kimseyi yaklaştırmazken, havaya ateş etmeyi sürdürdü. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, polis ekiplerine de çelik yeleklerini giymeleri yönünde megafonla anons yapıldı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci, Abdurrahman Ç.'yi ikna etmek için çaba sarf etti. Parkta bir yandan telefonla konuşan Abdurrahman Ç., operasyon hazırlığındaki timlerin ikazıyla elindeki tüfeği kaldırıma fırlatarak, teslim oldu. Gözaltına alınan Abdurrahman Ç., ekip aracına bindirildiği sırada polislerin başını eğmesine tepki gösterip, "Benim kafamı eğmeyin. Benim kafam hep diktir" dedi. Abdurrahman Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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