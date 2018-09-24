Esenyurt'ta fabrika yangını (1)

Ersan SAN/İSTANBUL,()-ESENYURT'ta araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikanın bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. (FOTOĞRAF)