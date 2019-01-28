Erzincan'da servisler çarpıştı: 3 yaralı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN'da, okul personelinin taşındığı servis minibüsü, buzlanma meydana gelen, sisli yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tekstil fabrikası işçilerinin bulunduğu otobüse arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Erzincan- Sivas yolunun 8'inci kilometresindeki Ulalar beldesi yakınlarında meydana geldi. Özel okul personelini taşıyan Birkan A. yönetimindeki 24 S 0028 plakalı servis minibüsü, buzlanma meydana gelen, sisli yolda kontrolden çıkıp, aynı yönde giden ve tekstil fabrikası işçilerini taşıyan Yusuf E.'nin kullandığı 24 EL 220 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde bir süre bekleyen işçiler, başka araçla çalıştıkları fabrikaya ulaştırıldı.

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