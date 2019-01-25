Erzincan'da ev yangını; 3 kişi hastanaye kaldırıldı

ERZİNCAN'da tek katlı evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kent merkezindeki İnönü Mahallesi 18'inci Sokak'ta beş kişilik Çiçek Ailesi'nin yaşadığı tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören komşuların ihbarıyla Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, evde dumandan etkilenen Muhabbet Çiçek ve kızı Esma ile bir kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Evin bacasından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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