Erzincan, 7.9'luk depremin yıl dönümünde 4.1'lik depremle sallandı/ Ek fotoğraf

Erzincan, 7.9'luk depremin yıl dönümünde 4.1'lik depremle sallandı/ Ek fotoğraf

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