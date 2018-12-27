Erzincan, 7.9'luk depremin yıl dönümünde 4.1'lik depremle sallandı (2)

İLİÇ, BU KEZ DE 3.8 İLE SALLANDI

Erzincan'ın İliç ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü İliç ilçesi olarak saptadığı depdem, saat 21.01'de meydana geldi. Yerin 6,87 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise İliç ilçesine bağlı Çayyaka köyü olarak açıkladı.