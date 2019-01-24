Mehmet Yücel DURAK/ERUH (Siirt), ()- SİİRT'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik 3 adrese bu sabah erken saatlerde operasyon düzenledi.Adreslerinde arama yapılan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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Eruh'ta PKK operasyonu: 7 gözaltı
Mehmet Yücel DURAK/ERUH (Siirt), ()- SİİRT'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, terör örgütü...
Mehmet Yücel DURAK/ERUH (Siirt), ()- SİİRT'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
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