Erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen babasını bıçakladı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, Kübra A. (16), erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği için çıkan tartışmada kendisini dövdüğünü ileri sürdüğü babası Ahmet Hilmi A.'yı (45) hastane bahçesinde sırtından bıçakla yaraladı. Polis, olayın ardından Kübra A.'yı gözaltına aldı.

Ahmet Hilmi A., dün saat 23.00 sıralarında, kızı Kübra A.'yı Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'ndeki kafeteryada erkek arkadaşı ile oturuken, gördü. Kübra A. ve erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği ileri sürülen babası Ahmet Hilmi A. arasında tartışma çıktı. Baba- kız arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavganın ardından Kübra A., babasının kendisini dövdüğü gerekçesiyle darp raporu alıp, şikayetçi olmak üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastane bahçesindeki kantinin önünde Ahmet Hilmi A., peşinden koşup, kızına engel olmaya çalışarak, şikayetçi olmaması için ikna etmek istedi. Burada da baba- kız arasında arbede çıktı. Bu sırada Kübra A., babasını yanındaki bıçakla sırtından yaraladı. Çevredekiler müdahale edip, baba- kızı ayırırken, yaralanan Ahmet Hilmi A., sedyeyle hastanenin acil servisine taşınarak, tedaviye alındı. Ahmet Hilmi A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, Kübra A.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.